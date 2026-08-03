МОК отказался комментировать иск Украины в CAS из-за допуска россиян

МОК отказался комментировать иск Украины в CAS из-за восстановления статуса ОКР

В Международном олимпийском комитете (МОК) отказались комментировать попытку Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в CAS восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что позиция организации изложена в пресс-релизе от 7 июля 2026 года.

29 июля стало известно, что украинская сторона просит отменить решение МОК, считая его противоречащим положениям Олимпийской хартии. В НОК Украины полагают, что восстановление прав ОКР произошло преждевременно и без надлежащей проверки.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, ОКР был временно восстановлен в правах.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР.