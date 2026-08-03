Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
20:35, 3 августа 2026 (обновлено: 20:42, 3 августа 2026)Спорт

МОК отказался комментировать иск Украины в CAS из-за допуска россиян

МОК отказался комментировать иск Украины в CAS из-за восстановления статуса ОКР
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) отказались комментировать попытку Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в CAS восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что позиция организации изложена в пресс-релизе от 7 июля 2026 года.

29 июля стало известно, что украинская сторона просит отменить решение МОК, считая его противоречащим положениям Олимпийской хартии. В НОК Украины полагают, что восстановление прав ОКР произошло преждевременно и без надлежащей проверки.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, ОКР был временно восстановлен в правах.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Мерцу угрожает отставка. Как его уход с поста канцлера Германии повлияет на отправку западных войск и военной помощи на Украину?
    Украину предупредили о риске потерять выход к морю
    Очевидец рассказал об атаке беспилотника в Геленджике
    Сыгравшая Вику Клочкову в «Не родись красивой» актриса восхитила фанатов фигурой в бикини
    Названо условие окна возможностей в отношениях России и Германии
    ВСУ атаковали перевозившее фрукты и овощи в Новороссийск судно в Черном море
    Стало известно о желании УЕФА «парализовать ФИФА»
    Немецкий бундесвер развернул спецподразделение РЭБ в Литве на границе с Белоруссией
    Трамп заявил о последнем шансе для Ирана
    Российский посол оценил слова Меркель о Минских соглашениях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok