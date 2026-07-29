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20:27, 29 июля 2026 (обновлено: 20:31, 29 июля 2026)Спорт

Украина обжаловала решение МОК о восстановлении ОКР

НОК Украины обжаловал в CAS решение МОК о восстановлении ОКР
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщается на сайте организации.

Украинская сторона просит отменить решение МОК, считая его противоречащим положениям Олимпийской хартии. В НОК Украины полагают, что восстановление прав ОКР произошло преждевременно и без надлежащей проверки. По мнению украинской стороны, причины, из-за которых ОКР был отстранен, остаются прежними.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, ОКР был временно восстановлен в правах.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР.

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