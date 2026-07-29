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21:36, 29 июля 2026 (обновлено: 21:42, 29 июля 2026)Бывший СССР

На Украине сделали признание о встрече Зеленского с Трампом

«Страна.ua»: Встреча Зеленского с Трампом завершилась безрезультатно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча главы Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме завершилась безрезультатно. Такое признание сделало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«По итогам в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», — говорится в публикации.

«Страна.ua» также комментирует сообщения о том, что в ближайшие две недели в украинскую столицу могут прибыть спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. «Они едут еще с весны, но так и не доехали», — отмечает издание.

Ранее Зеленский встретился в Белом доме с Трампом. Их переговоры прошли в закрытом формате без журналистов и продолжались около часа. Украинский президент сообщил, что обсудил с американским коллегой активизацию дипломатического процесса. Кроме того, Зеленский назвал встречу с Трампом «хорошей».

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