Назван самый вероятный соперник Макгрегора в прощальном бою

Аналитики назвали Майкла Чендлера самым вероятным соперником Макгрегора в прощальном бою

Букмекеры назвали самого вероятного соперника ирландского бойца смешанных стилей (MMA) Конора Макгрегора в прощальном бою. Об этом сообщает Sports.

Главным претендентом аналитики назвали американца Майкла Чендлера. Коэффициент на событие составил 3,00. В тройку наиболее вероятных соперников также входят американцы Макс Холлоуэй (4,00) и Нейт Диаз (6,00).

Ранее Макгрегор заявил, что не завершит карьеру сразу после травмы, полученной в бою с Холлоуэем, и намерен выйти в октагон в последний раз в 2027 году, когда полностью восстановится. Макгрегор анонсировал «Последний танец» в рамках UFC International Fight Week (IFW) 2027, точная дата турнира пока не объявлена.

Поединок Макгрегора и Холлоуэя прошел 12 июля. Холлоуэй одержал победу техническим нокаутом, спортсмены провели в октагоне 69 секунд.

Всего за карьеру в ММА Макгрегор провел 29 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел 7 поражений.