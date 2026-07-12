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07:05, 12 июля 2026Спорт

Макгрегор проиграл первый бой в UFC после пятилетнего перерыва

Конор Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю из-за травмы на старте боя в UFC
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Ирландский боец Конор Макгрегор проиграл первый бой в UFC после пятилетнего перерыва. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир по смешанным единоборствам UFC 329 состоялся 12 июля в Лас-Вегасе. 37-летний Макгрегор получил травму колена на старте боя против Макса Холлоуэя. Бой длился около минуты. Зафиксирована победа американца техническим нокаутом.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В том поединке ирландец получил перелом ноги и после этого не выступал. Всего за карьеру в ММА Макгрегор провел 28 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Ранее Макгрегор пообещал завершить карьеру Холлоуэя в UFC. «Я уничтожу его за 10 секунд, и он завершит карьеру», — заявил Макгрегор.

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