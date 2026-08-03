Последствия удара по объекту в Запорожье сняли на видео

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объекту в подконтрольном Украине Запорожье, последствия сняли на видео. Запись опубликовал журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
«Предварительно, прилет пришёлся по промышленному предприятию — предположительно, ферросплавному заводу. После попадания авиабомбы с УМПК вспыхнул сильный пожар», — говорится в сообщении.
Ранее российские войска нанесли удары беспилотниками по морским поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) в порту Одессы. Кадры атаки показало Министерство обороны России.