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01:46, 3 августа 2026Бывший СССР

Последствия удара по объекту в Запорожье сняли на видео

ВС России нанесли удар по объекту в Запорожье, последствия сняли на видео
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объекту в подконтрольном Украине Запорожье, последствия сняли на видео. Запись опубликовал журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Предварительно, прилет пришёлся по промышленному предприятию — предположительно, ферросплавному заводу. После попадания авиабомбы с УМПК вспыхнул сильный пожар», — говорится в сообщении.

Ранее российские войска нанесли удары беспилотниками по морским поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) в порту Одессы. Кадры атаки показало Министерство обороны России.

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