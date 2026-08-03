Онищенко: Курение и алкоголь негативно влияют на продолжительность жизни

Низкая физическая активность и вредные привычки, такие как курение и употребление алкогольных напитков, негативно влияют на продолжительность жизни. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Кроме того, отсутствие физической активности также может сокращать годы жизни. «Только 20 процентов продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80 процентов зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью», — отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что человек должен уметь брать ответственность за свое здоровье.

Ранее Онищенко рассказал, что сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания сокращают жизнь. До этого академик назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году. По его словам, этот показатель достигнет 78 лет, а к 2036-му — 81 года.