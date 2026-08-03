США и Евросоюз обвинили в желании использовать друг друга

Мирошник заявил, что США и ЕС хотят использовать друг друга

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что США и Европейский союз (ЕС) хотят использовать друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, страны Европы надеются использовать военно-технологические возможности для продолжения конфликта на Украине и энергетические возможности США для обеспечения ЕС. Вашингтон, в свою очередь рассчитывает получить деньги. Он добавил, что США не интересует технологическое развитие Европы. «Их интересует привлечение оттуда мозгов, технологий, перетаскивание действующих производств, которые должны быть сосредоточены на территории США», — сказал Мирошник.

Ранее стало известно, что внутри НАТО усиливается спор о целях увеличения оборонных расходов и зависимости от США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает за то, чтобы увеличение оборонных расходов помогло сохранить активную роль США в европейской безопасности. Премьер Канады Марк Карни, напротив, считает, что страны НАТО должны развивать собственные возможности, чтобы снизить зависимость от США.