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03:14, 3 августа 2026 (обновлено: 03:15, 3 августа 2026)Мир

США и Евросоюз обвинили в желании использовать друг друга

Мирошник заявил, что США и ЕС хотят использовать друг друга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что США и Европейский союз (ЕС) хотят использовать друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, страны Европы надеются использовать военно-технологические возможности для продолжения конфликта на Украине и энергетические возможности США для обеспечения ЕС. Вашингтон, в свою очередь рассчитывает получить деньги. Он добавил, что США не интересует технологическое развитие Европы. «Их интересует привлечение оттуда мозгов, технологий, перетаскивание действующих производств, которые должны быть сосредоточены на территории США», — сказал Мирошник.

Ранее стало известно, что внутри НАТО усиливается спор о целях увеличения оборонных расходов и зависимости от США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает за то, чтобы увеличение оборонных расходов помогло сохранить активную роль США в европейской безопасности. Премьер Канады Марк Карни, напротив, считает, что страны НАТО должны развивать собственные возможности, чтобы снизить зависимость от США.

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