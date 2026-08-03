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03:25, 3 августа 2026Мир

В ФРГ допустили отставку Мерца к Рождеству

Der Spiegel: В руководстве ХДС допустили отставку канцлера ФРГ Мерца к Рождеству
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность отставки Фридриха Мерца с должности канцлера ФРГ. Об этом стало известно журналу Der Spiegel.

По данным издания, Мерц стремительно теряет авторитет среди соратников, об этом свидетельствуют насмешки в его адрес. Ожидается, что отставка может произойти к Рождеству, которое в Европе отмечается 25 декабря. В то же время автор материала отметил, что смена главы правительства на данный момент никому не выгодна.

Ранее политолог Владимир Оленченко выразил мнение, что Фридриха Мерца на его посту мог бы заменить нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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