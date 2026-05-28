Названа возможная кандидатура для замены Мерца на посту канцлера Германии

Политолог Оленченко: Писториус мог бы заменить Мерца на посту канцлера Германии

Канцлера Германии Фридриха Мерца на его посту мог бы заменить нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус, считает политолог Владимир Оленченко. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что фигура Мерца сегодня у многих вызывает отторжение.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца на посту канцлера другим политиком.

Действительно, его [Мерца] фигура вызывает отторжение, конечно, у многих. Во-первых, он политик непоследовательный. Во-вторых, милитаристски нацеленный Владимир Оленченко политолог

«Если судить по рейтингам в Германии, то, безусловно, он очень невысок для канцлера. И люди, которые находятся в его кабинете, его опережают. К примеру, тот же Писториус. Надо отдать должное, что он по характеру более коммуникабельный и с населением, и с политиками», — сказал Оленченко.

По мнению политолога, дискуссии вокруг Мерца неслучайны. При этом сам Писториус, вероятно, в курсе того, что его продвигают и будет претендовать на пост канцлера Германии.

«В вопросах экономических он себя не проявил, но с учетом того, что нынешний внешнеполитический курс Германии заложен на милитаризацию и на противостояние с Россией, провозглашена программа соответствующая, обозначены сроки на 2030 год, то я думаю, что Писториус выглядел бы для немецкой правоориентированной элиты наиболее выгодным», — отметил Оленченко.

Мерц же, по немецким меркам, уже выполнил свои задачи, которые заключались в том, чтобы развернуть Германию на курс милитаризации и русофобии, добавил политолог.

«Мне кажется, изюминка заключается в том, что Писториус — выходец восточных земель. И выходцем из восточных земель была, как известно, [бывший канцлер Германии Ангела] Меркель. В Германии достаточно распространено мнение, что восточные немцы силой духа и умением управляться лучше, чем западные немцы. Об этом свидетельствует опыт "Альтернативы для Германии"», — подчеркнул Оленченко.

Кроме того, Писториус привлекателен для Евросоюза и радикально настроенной европейской элиты еще и тем, что он настроен на военное сотрудничество с Украиной. Речь идет о снабжении Киева германским оружием и производстве оружия специально для испытаний на территории Украины, отметил политолог.

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт ранее призвала Фридриха Мерца уйти с должности канцлера Германии.