Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
07:45, 28 мая 2026Спорт

Экс-промоутер Усика посоветовал украинцу завершить карьеру

Экс-промоутер Усика назвал его бой с Верхувеном плохим сигналом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Александр Красюк, экс-промоутер украинского боксера Александра Усика, посоветовал украинцу завершить карьеру. Его слова приводит Seconds Out.

«Мне кажется, Усику пора завязывать. Лучше уйти на час раньше, чем опоздать даже на минуту. Я надеюсь, что Усик все-таки завершит карьеру, и мы сможем запомнить его как одного из величайших боксеров в истории», — сказал Красюк.

Также промоутер заявил, что бой с голландским кикбоксером Рико Верхувеном должен стать для Усика плохим сигналом. «Подобные сигналы нельзя игнорировать — либо ты исправляешь ошибки и становишься лучше, либо все заканчивается для тебя печально. Усик стал хуже двигаться и больше выцеливать один сильный удар, хотя раньше так не делал», — заявил Красюк.

23 мая Усик одолел Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В 11-м раунде Усик сперва отправил в нокдаун Верхувена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом, одержав 25-ю победу в профессиональной карьере Усика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наше терпение трактуют как проявление слабости. Абсолютно зря». В России высказались о близости прямой конфронтации с Западом

    Ажиотажный спрос россиян на наличные доллары объяснили

    Российский боец обманул противника с помощью кирпича и вышел победителем из схватки

    США совершили «оборонительную» атаку на Иран

    Трамп поддержал Пашиняна

    Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

    Иран нанес ответный удар по базе США

    Женщина пережила остановку сердца и поделилась загробными видениями

    «Младший брат» Матвиенко высказался о встрече с ней в Москве

    В США бурно отреагировали на удар возмездия по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok