Глава МИД Украины захотел разыграть «сильные козыри»

Сибига: У Украины и Европы есть козыри, которые пора разыграть

У Украины и Европы есть сильные козыри, сейчас настало время их разыграть. Об этом в соцсети X заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что европейские страны должны начать проявлять «реальную силу», чтобы приблизить мир. По мнению Сибиги, начать следует с «четких и выполнимых шагов»: прекращения огня в аэропортах и портах, возвращении гражданских, демилитаризации Запорожской АЭС или создании «гуманитарного коридора» в Олешки.

«Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которые возглавят усилия. Нам нужно уточнить мандат — и он должен представлять единый европейский голос. У Европы есть рычаги для достижения ощутимых результатов — санкции и замороженные российские активы, для начала», — отметил он.

Ранее Сибига заявил, что в конфликте на Украине наступил «переломный момент». По его словам, для достижения мира необходим «новый импульс».