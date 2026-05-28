В сети восхитились внешностью Трусовой в бикини через 9 месяцев после родов

В сети восхитились внешностью российской фигуристки Александры Трусовой в купальнике через девять месяцев после родов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя спортсменка снялась на пляже во время отпуска. Она надела белое бикини и показала фигуру с разных ракурсов.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Идеал женской фигуры! Стройная, прокачанная, женственная», «Русская ракета. Роскошная», «Выглядишь превосходно», «И эта женщина родила ребенка меньше года назад. Браво!» — сделали комплименты фанаты.

Известно, что в августе 2025 года Трусова родила сына в браке с фигуристом Макаром Игнатовым. Она заявила, что похудеть впоследствии ей помогли регулярные тренировки.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ. Игнатов — вице-чемпион России.

