Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 28 мая 2026Мир

Шойгу назвал Евросоюз военным блоком антироссийской направленности

Шойгу: ЕС превратился в военно-политический блок антироссийской направленности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / POOL / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) окончательно превратился в полноценный военно-политический блок антироссийской направленности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече высоких представителей в рамках первого форума под эгидой Совбеза России, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Западниками осуществляются попытки повлиять на ряд государств мирового большинства в целях привлечения их к поставкам вооружений и военной техники для киевского режима», — отметил он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что попытки Запада втянуть страны мирового большинства в помощь Киеву продолжаются на фоне наращивания военного потенциала Евросоюза. Он также указал на сходство нынешней информационной политики с подходами Германии 1930-х годов.

Ранее Шойгу заявил, что российско-американская мирная инициатива по Украине «буксует» из-за отсутствия у украинских властей политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации конфликта. По словам секретаря, Киев не стремится к миру, так как в таком случае ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине.

По его словам, население Украины сократилось с 52 миллионов человек в 1991 году до 25-27 миллионов, по оптимистичным оценкам, и до 20 — по реалистичным. Кроме того, он подчеркнул, что бюджет республики зависит лишь от помощи стран Запада, которая прекратится после окончания боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского объяснили слова об отъезде посольства США из Киева

    Организаторов ЧМ-2026 вызвали в прокуратуру

    Стала известна причина смерти российского школьника в день последнего звонка

    Российского школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге

    Токаев раскрыл свою роль в создании документа о союзничестве Казахстана и России

    Токаев поблагодарил Путина за статью

    Пользователей Windows на полгода оставили без обновлений

    Gucci станет спонсором одной из команд «Формулы-1»

    С бывшего вице-мэра российского города взыскали сотни миллионов рублей

    Раскрыта цена самого дорогого загородного дома в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok