Шойгу назвал Евросоюз военным блоком антироссийской направленности

Шойгу: ЕС превратился в военно-политический блок антироссийской направленности

Европейский союз (ЕС) окончательно превратился в полноценный военно-политический блок антироссийской направленности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече высоких представителей в рамках первого форума под эгидой Совбеза России, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Западниками осуществляются попытки повлиять на ряд государств мирового большинства в целях привлечения их к поставкам вооружений и военной техники для киевского режима», — отметил он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что попытки Запада втянуть страны мирового большинства в помощь Киеву продолжаются на фоне наращивания военного потенциала Евросоюза. Он также указал на сходство нынешней информационной политики с подходами Германии 1930-х годов.

Ранее Шойгу заявил, что российско-американская мирная инициатива по Украине «буксует» из-за отсутствия у украинских властей политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации конфликта. По словам секретаря, Киев не стремится к миру, так как в таком случае ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине.

По его словам, население Украины сократилось с 52 миллионов человек в 1991 году до 25-27 миллионов, по оптимистичным оценкам, и до 20 — по реалистичным. Кроме того, он подчеркнул, что бюджет республики зависит лишь от помощи стран Запада, которая прекратится после окончания боевых действий.