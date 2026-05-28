Цены на нефть перешли к росту на фоне удара Ирана по авиабазе США

Цена Brent выросла на 2,36 процента на фоне взаимных ударов Ирана и США

В ходе торгов в четверг, 28 мая, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent перешла к росту на фоне взаимных ударов Ирана и США на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные Investing.

К 11:50 по московскому времени сырьевые котировки приблизились к отметке в 94,5 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 2,36 процента, или 2,18 доллара. На пике стоимость Brent достигала почти 96 долларов за баррель.

Удорожание нефти фиксируется на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Ранее представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили об ударе по американской авиабазе в регионе в ответ на атаку США в портовом городе Бандар-Аббас. Усиление напряженности в регионе привело к росту тревожности участников фондового рынка из-за рисков затягивания войны в Иране. Взаимные удары Ирана и США в регионе не способствуют скорому открытию важнейшей логистической артерии на Ближнем Востоке — Ормузского пролива.

При таком раскладе дисбаланс спроса и предложения может сохраниться в среднесрочной перспективе. Повышенный спрос на топливо в сезон отпусков, предупредил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, усилит нагрузку на и без того нарушенные поставки нефти. На этом фоне Brent может подорожать до 180 долларов за баррель до конца года, резюмировал эксперт.