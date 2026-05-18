Экономика
13:01, 18 мая 2026Экономика

Мировому энергорынку спрогнозировали новую фазу кризиса

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Летом 2026 года мировой энергорынок может столкнуться с новой фазой кризиса на фоне затягивания войны в Иране. Об этой угрозе предупредил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, его слова приводит Financial Times (FT).

Лето считается традиционным сезоном отпусков, отметил аналитик. В странах Северного полушария в этот период обычно растет спрос на кондиционеры и туристические поездки, в том числе на автомобилях, поездах и самолетах, пояснил Диггл.

Повышенный спрос на эти услуги с большой долей вероятности приведет к новой фазе мирового энергокризиса, полагает эксперт. В условиях продолжающейся блокировки Ормузского пролива дисбаланс спроса и предложения на глобальном энергетическом рынке может усилиться, что создаст дополнительную нагрузку на поставки нефти. При таком раскладе стоимость эталонной североморской марки сырья Brent может подняться до 180 долларов за баррель, констатировал он.

До начала войны в Иране через Ормузский пролив проходила значительная часть глобального потока энергоресурсов. Перекрытие ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии привело к стремительному росту цен на нефть. На пике сырьевые котировки вплотную приближались к 120 долларам. К настоящему времени стоимость Brent стабилизировалась в районе 110 долларов.

В случае очередной эскалации на Ближнем Востоке, спрогнозировали аналитики компании Capital Economics, мировые цены на нефть смогут обновить исторический максимум до конца этого года. С учетом недавней атаки Ирана по атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах вероятность реализации подобного сценария повысилась.

