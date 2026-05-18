12:05, 18 мая 2026Экономика

Мировые цены на нефть достигли максимума после атаки Ирана на ОАЭ

Биржевая цена Brent достигла максимума с 5 мая на фоне атаки Ирана на АЭС в ОАЭ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В ходе торгов в понедельник, 18 мая, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent на пике вплотную приблизилась к отметке в 112 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На пике сырьевые котировки достигли 119,99 доллара за баррель. Это стало максимальным с 5 мая значением. Ближе к 12:00 по московскому времени цена Brent стабилизировалась в районе 110 долларов за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил около 0,7 процента.

Удорожание нефти фиксируется на фоне очередной атаки Ирана на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Ранее беспилотник ударил по местной атомной электростанции (АЭС), что усилило сомнения участников рынка в перспективах урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Поводов для беспокойства также добавляют риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке на фоне принципиальных разногласий Вашингтона и Тегерана относительно условий прекращения огня в регионе. Все это, отмечают эксперты, не способствует скорому открытию важнейшей логистической артерии — Ормузского пролива. В случае затяжного перекрытия маршрута, прогнозировали аналитики компании Capital Economics, стоимость Brent может обновить исторический максимум и превысить 150 долларов за баррель.

