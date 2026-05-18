Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:11, 18 мая 2026Бывший СССР

В ВСУ рассказали об особенности российских беспилотников

Офицер ВСУ Алекс: Российские войска экспериментируют с типами связи для БПЛА
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска имеют существенный прогресс в развитии и внедрении mesh-сетей на ударные БПЛА и активно экспериментируют с применением различных типов связи при атаках беспилотников. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

По его словам, такой подход позволяет российским военным наносить удары по военной технике на глубине до 80 километров от линии фронта. При этом военный отметил, что украинские производители дронов используют исключительно терминалы связи Starlink, полностью игнорируя радиосвязь.

«У нас же большинство производителей и, соответственно, военных бросаются на тот Starlink как на панацею от всего и пихают его повсюду, забросив почти полностью идею с радиосвязью как утопию, ведь это же относительно сложный путь к успеху, тут же надо что-то подумать и придумать — это сложно и всем впадлу... а очень и очень зря», — написал он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России изменили тактику применения ударных БПЛА «Герань». Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, беспилотники подлетали к городу, набирая высоту, а затем выполняли круговые маневры с поэтапным снижением. На финальном участке пути дроны отключали двигатель, чтобы бесшумно планировать к своей цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории Белоруссии

    В российско-китайской торговле произошел перелом

    Россиянин выслушал приговор за вербовку агентов для ВСУ

    В России заявили о «спустившихся на землю» из-за СВО США

    В Совфеде раскрыли детали подготовки визита Путина в Китай

    Способность Каллас договориться с Россией оценили

    Мишустин оценил успехи в создании российских двигателей

    В Совфеде предрекли Европе «самые ужасные» последствия из-за Украины

    Казахстанцы объявили бойкот бренду из-за рекламы с Валей Карнавал

    На небоскреб РЖД в «Москва-Сити» не нашлось покупателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok