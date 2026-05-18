14:01, 18 мая 2026

Россиянам назвали способ заставить застройщика устранить дефекты в квартире

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Чтобы гарантированно отсудить у застройщика компенсацию за строительные недостатки, нужно зафиксировать состояние квартиры перед подписанием акта приема-передачи, после устранения дефектов и в процессе эксплуатации. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

По его словам, многие дефекты не проявляются ни при приемке квартиры, ни в первый месяц эксплуатации — например, промерзание межпанельных швов становится заметным обычно только на второй зимний период, а плесень под обоями возникает при изначально повышенной влажности стен или нарушении пароизоляции, а визуально определяется лишь через 6-12 месяцев.

По словам эксперта, если дефект является скрытым, то есть не мог быть обнаружен при обычном осмотре во время приемки, и его причина объективно заложена в процессе строительства, дольщик вправе обращаться с требованием к застройщику и после истечения гарантийного срока.

Однако придется доказать вину застройщика: провести независимую строительно-техническую экспертизу, которая установит момент возникновения дефекта, свяжет его появление с действиями застройщика и докажет невозможность его обнаружения при приемке.

Рекомендуется зафиксировать состояние квартиры в три критических периода. Первый — это приемка квартиры до подписания акта приема-передачи. На этом этапе необходимо зафиксировать все видимые дефекты с фото- и видеосъемкой и составить акт осмотра. При наличии существенных дефектов акт приема-передачи подписывать не следует. Второй период — первый отопительный сезон, третий наступает за один-два месяца до истечения годичной гарантии на отделку.

Ранее россиянам перечислили дефекты, которые при обнаружении могут снизить итоговую цену на квартиру в новостройке. Это трещины в несущих конструкциях или перегородка, неровности пола, проблемы с гидро- и теплоизоляцией и другие.

