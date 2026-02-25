Реклама

08:42, 25 февраля 2026Экономика

Названы снижающие цену на новую квартиру дефекты

Нина Ташевская
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Есть семь дефектов, которые при обнаружении могут снизить итоговую цену на квартиру в новостройке. Эти недочеты назвал россиянам генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов, пишет «Газета.ru».

Первый такой дефект — трещины в несущих конструкциях или перегородках. Этот недостаток может указывать на усадку или деформацию стен, пояснил эксперт.

«Второй дефект — значительные неровности пола, проседания стяжки. Подобные нюансы требуют инженерной проверки. Третий дефект — вмятины, трещины и дефекты на стенах. Все эти недочеты являются признаками скрытого ущерба и отделочных дефектов», — добавил Виноградов.

Четвертым дефектом инвестор назвал проблемы с гидро- и теплоизоляцией, их наличие подтвердят плесень, следы конденсата и запах сырости в помещении. Также снизить сумму сделки помогут неисправности инженерных сетей — протечки, слабый напор воды, неработающая вентиляция или кондиционирование.

Шестым дефектом Виноградов назвал запах затхлости или сырости, а седьмым — некачественную отделку и ненадежные материалы в квартире. Это могут быть неравномерная покраска стен, вздутие обоев или отслаивание покрытий.

При обнаружении таких недочетов во время приемки квартиры можно рассчитывать на скидку или как минимум на устранение дефектов до передачи документов на жилье, заключил эксперт.

