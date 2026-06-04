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05:14, 4 июня 2026Россия

Возможное назначение Буданова на пост главкома ВСУ описали словами «террорист в квадрате»

Депутат ГД Водолацкий: Буданов в роли главкома ВСУ проявит себя как еще больший террорист
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Нынешний глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) при возможном назначении на пост главкома Вооруженных сил республики (ВСУ) проявит себя как еще больший террорист. Об этоом высказался депутат Госдумы Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.

До этого экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявлял, что в случае проведения выборов в 2027 году нового кандидата будут «выбирать не украинцы, а Запад». По его словам, Лондон отдает предпочтение экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, американцы — Кириллу Буданову.

«Буданов — террорист в квадрате. И, естественно, он будет максимально применять все, что ему будет переподчинено от [действующего главкома Александра] Сырского. Он будет иметь клеймо террориста, которого еще современный мир не видел, по его размаху и действиям», — утверждает российский парламентарий.

Водолацкий подчеркнул, что сам выбор этой кандидатуры будет означать, что политические элиты Украины приобретут статус террористов. При этом президент страны Владимир Зеленский выиграет от этого, поскольку сможет ликвидировать в лице главы ОП серьезного конкурента на выборах.

Ранее стало известно, что Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы. По словам Буданова, данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.

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