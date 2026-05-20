Экс-депутат Рады Олейник о выборах в 2027 году: Очередная морковка для украинцев

Заявления о проведении выборов на Украине в 2027 году не более, чем очередные обещания. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

О возможности проведения выборов на Украине в 2027 году заявил советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Он отметил, что это вероятно в случае достижения мирного соглашения.

«Это очередная морковка для украинцев: дескать, потерпите, в 2027 году мы проведем выборы. Но никто не знает, что будет через день-два. Конечно, запрос на выборы на Украине существует, люди уже устали. Сегодня, кстати, семь лет с момента провозглашения инаугурационной лжи президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал бывший украинский депутат. По его словам, власть переизбрания не хочет, но надо обещать людям то, что они хотят.

При этом Олейник заявил, что в случае проведения выборов нового кандидата будут «выбирать не украинцы, а Запад, в частности, Великобритания и США». Он заявил, что у Лондона это экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, у американцев — глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Ранее политолог Иван Мезюхо сообщал, что на Украине идет масштабная подготовка к президентским и парламентским выборам, хотя лидеры страны публично это не подтверждают. Он пояснил, что на это указывают политические конфликты, поскольку перед избирательным циклом они очевидны.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечала, что президенту Украины люди безразличны. Она считает, что его волнует только сохранение власти.

