Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:47, 20 мая 2026Из жизни

75-летнюю женщину обвинили в колдовстве и избили доской

В ЮАР пожилую женщину обвинили в колдовстве и утопили
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sodiq Adelakun / Reuters

В провинции Восточный Кейп, ЮАР, нашли останки 75-летней Нокхансалы Сидики, обвиненной в колдовстве. Об этом сообщает The Citizen.

Как стало известно следствию, пожилую женщину вывели из дома родственники и вместе с ней дошли до ручья. Там они назвали ее ведьмой и набросились на Сидики. Ее жестоко избили доской, а затем бросили в воду.

Женщине не удалось выплыть, останки нашли рядом с ручьем. На голове и лице остались ушибы, а на шее — следы удушения.

Материалы по теме:
Как колдуют современные ведьмы? Где их найти, какие бывают и на чем зарабатывают
Как колдуют современные ведьмы?Где их найти, какие бывают и на чем зарабатывают
19 декабря 2024
Африканская магия: как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
Африканская магия:как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
19 июля 2018

Подозреваемые скрылись с места преступления. Их разыскивают.

Ранее сообщалось, что в США женщина набросилась с ножом на подругу после того, как заподозрила ее в черной магии из-за громкой молитвы. Нападавшую арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    Лавров назвал объективной реальностью появление многополярного мира

    В МИД возмутились реакцией Армении на угрозы Зеленского в адрес России

    Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности

    В Великобритании рассказали о двух опасных инцидентах с участием российских истребителей

    Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве

    На Западе узнали о секретных планах Европы на случай выхода США из НАТО

    В европейской стране заявили об отсутствии бункеров

    Шойгу рассказал о поставке в Армению товаров по ценам ниже рыночных

    В НАТО признали неспособность Украины выжить без постоянного потока вооружений из США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok