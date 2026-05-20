75-летнюю женщину обвинили в колдовстве и избили доской

В ЮАР пожилую женщину обвинили в колдовстве и утопили

В провинции Восточный Кейп, ЮАР, нашли останки 75-летней Нокхансалы Сидики, обвиненной в колдовстве. Об этом сообщает The Citizen.

Как стало известно следствию, пожилую женщину вывели из дома родственники и вместе с ней дошли до ручья. Там они назвали ее ведьмой и набросились на Сидики. Ее жестоко избили доской, а затем бросили в воду.

Женщине не удалось выплыть, останки нашли рядом с ручьем. На голове и лице остались ушибы, а на шее — следы удушения.

Подозреваемые скрылись с места преступления. Их разыскивают.

