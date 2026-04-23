06:05, 23 апреля 2026

Женщина напала на подругу с ножом за колдовство

Антонина Черташ
Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В США женщина набросилась с ножом на свою подругу после того, как заподозрила ее в черной магии из-за громкой молитвы. Об этом сообщает ABC13.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля, в штате Техас. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в квартире местную жительницу Юлейдис Родригес, которая угрожала ножом своей приятельнице. Следователи выяснили, что она напала из-за подозрений в колдовстве. Родригес почувствовала неладное, когда подруга стала громко читать молитву. По мнению нападавшей, это было похоже на акт ведовства.

Это так напугало подозреваемую, что она решила припугнуть подругу ножом. В результате Родригес была арестована и доставлена в тюрьму округа Харрис, где ей предъявили обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах. Полиция не уточняет, получила ли пострадавшая физические травмы.

Ранее в Замбии мужчина обвинил родственников бывшей возлюбленной в уменьшении его пениса колдовскими методами сразу же после свадьбы с другой. Они были женаты 11 месяцев.

