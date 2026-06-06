Кронштадт закрыли на въезд и выезд

Город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрыли на въезд и выезд

Город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрыли на въезд и выезд. Об этом сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок», передает ТАСС.

«В связи с закрытием Кронштадта на въезд и выезд движение автобусных маршрутов №1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено», — указано в сообщении.

Позднее в пресс-службе администрации Кронштадтского района сообщили агентству ТАСС, что ограничения на въезд и выезд из Кронштадта были сняты.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о разрушениях и пострадавших из-за ударов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по городу 3 июня. Чиновник подтвердил, что атаке БПЛА подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города.