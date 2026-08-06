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08:42, 6 августа 2026 (обновлено: 08:44, 6 августа 2026)Мир

В Германии заявили о необходимости применить 4 статью Устава НАТО

Кизеветтер: ФРГ нужны консультации по статье 4 Устава НАТО из-за инцидента в Лейпциге
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Германия должна провести консультации со странами — участницами Североатлантического альянса в соответствии со статьей 4 Устава НАТО после обнаружения в аэропорту Лейпцига беспилотного летательного устройства (БПЛА) со взрывателем. Об этом заявил политик ХДС, специализирующийся на вопросах обороны, Родерих Кизеветтер, передает Die Welt.

«Германия должна, по крайней мере, инициировать консультации в рамках НАТО в соответствии со статьей 4» — отметил он.

Статья 4 Устава НАТО предполагает проведение консультаций друг с другом в том случае, если, по мнению какой-либо из стран-участниц альянса, «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой».

Ранее в немецкой воздушной гавани Лейпциг/Галле были обнаружены два неопознанных объекта. Первый зафиксировали в небе, а второй нашли на земле. Из-за инцидента работа аэропорта была ограничена. Отмечается, что речь идет о БПЛА, к которому был прикреплен пакет со взрывателем.

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