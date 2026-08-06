Одна из самых опасных стран мира захотела расширить авиасообщение с Россией

Посол Пакистана в Москве Тирмизи заявил о желании страны расширить авиасообщение с Россией

Пакистан, который считается одной из самых опасных стран мира, захотел расширить авиасообщение с Россией. О таком желании местных властей заявил в интервью ТАСС посол Исламской Республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

Спикер также заявил о планах развивать туризм из России и всего Евразийского союза. «Аналогичным образом мы хотим, чтобы больше пакистанцев приезжали в Россию, потому что Россия — это такое замечательное место для посещения, что люди должны его исследовать», — добавил он.

По словам Тирмизи, развитие туризма между двумя странами напрямую связано с транспортной доступностью.

Ранее российский тревел-блогер Максим Голышев побывал на пляже Пакистана и описал его словами «суровая реальность». До морского берега он ехал несколько сотен метров по горам мусора, среди которых бродили собаки и птицы.