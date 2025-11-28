Путешествия
09:02, 28 ноября 2025Путешествия

Тревел-блогер побывал на пляже Пакистана и описал его словами «суровая реальность»

Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Российский тревел-блогер Максим Голышев побывал на пляже Пакистана и описал его словами «суровая реальность». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации посетил самый крупный город страны — Карачи. Он отметил, что до пляжа в бывшем финансовом центре Пакистана ему пришлось добираться на верблюде через заросший пустырь. «Местный предприниматель, увидев во мне туриста, с ходу предложил цену три с половиной доллара (273 рубля) за прогулку, но, получив отказ, моментально снизил ее вдвое. Я согласился», — поделился Голышев.

До морского берега россиянин ехал несколько сотен метров по горам мусора, среди которых бродили собаки и птицы. Также на пути ему встречались зловонные ручьи и затоны, а морской берег напомнил аналогичное место в Мумбаи. «И хотя Индия и Пакистан сегодня являются непримиримыми соперниками, если не сказать врагами, общих черт у этих двух стран предостаточно. Постоянное и повсеместное загрязнение окружающей среды — как раз одна из них», — подчеркнул турист.

При этом, как рассказал блогер, грязный пляж Карачи пользуется большой популярностью у местных жителей. «Счет отдыхающих здесь идет на многие сотни и даже тысячи. Люди приходят целыми семьями либо большими компаниями друзей», — уточнил путешественник.

Ранее Максим Голышев побывал в Афганистане и описал страну словами «бесконечные бетонные заборы». Суровые меры безопасности в столице он назвал избыточными, так как на улицах «в основном тишь да гладь».

