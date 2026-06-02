Зеленский высказался о приоритетных целях для российских ударов

18:29, 2 июня 2026Бывший СССР

Зеленский: Ракетостроительные компании Украины будут приоритетом для российских ударов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Christine Olsson / TT News Agency via Reuters

Ракетостроительные компании Украины будут приоритетом для российских ударов. Об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине (...) выбраны украинские компании, которые демонстрируют прогресс в разработке всех видов ракетных технологий», — говорится в публикации.

По словам Зеленского, Украина обладает способностью массово производить собственные ракеты и системы противовоздушной защиты.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 2 июня Москва нанесла по Украине удар возмездия. Отмечается, что целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

