Дрон ВСУ упал на территории ТЦ в столице российского региона

В Брянске дрон ВСУ упал на парковке ТЦ «Аэропарк»

В Брянске дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на парковке торгового центра (ТЦ) «Аэропарк». Об этом сообщил врио главы российского региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

Место падения БПЛА уже оцепили. На территории ТЦ, по данным чиновника, работают сотрудники оперативных служб. Пострадавших нет.

«Уважаемые жители! Будьте бдительны и осторожны! Не приближайтесь к опасным и незнакомым предметам! Об обнаружении подозрительных предметов сообщайте в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112», — добавил Ковальчук.

Ранее 2 июня стало известно, что мирные жители попали под ракетный удар в Брянской области. Всего пострадали четыре человека, еще одного спасти не удалось.