Популярная блогерша потеряла более миллиона рублей из-за мошенницы

Блогерша Еникеева заявила, что ее туроператор оказалась мошенницей и выманила ₽1,5 млн

Популярная российская блогерша Алия Еникеева заявила, что потеряла более миллиона рублей из-за мошенницы. О случившемся она рассказала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Меня развела мошенница [почти] на 1,5 миллиона рублей», — рассказала Еникеева. Она объяснила, что перевела эти деньги женщине по имени Хатуна, которая представлялась туроператором и предлагала блогерам проживание в отелях по бартеру.

По словам Еникеевой, она заплатила женщине 840 тысяч рублей за то, чтобы в поездку с ней поехал супруг. Затем она перевела Хатуне 500 тысяч рублей за тур на Мальдивы.

По словам блогерши, в итоге она не получила ни авиабилеты, ни ваучеры от туроператора. Вскоре после этого ее добавили в чат с другими людьми, пострадавшими от Хатуны. Всего в беседе было около 60 человек. «Никаких сотрудничеств не существовало. (...) Как и моей поездки на Мальдивы», — заключила Еникеева.

Ранее блогер Михаил Литвин заявил, что отдал мошенникам 3,8 миллиона рублей. Он признался, что хотел вернуть украденный ими аккаунт.