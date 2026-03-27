11:13, 27 марта 2026Интернет и СМИ

Популярный российский блогер отдал мошенникам миллионы рублей

Блогер Литвин заявил, что отдал мошенникам, укравшим его аккаунт, 3,8 млн рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Популярный российский блогер Михаил Литвин, которого взломали мошенники, отдал злоумышленникам миллионы рублей, чтобы вернуть аккаунт в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Литвин заявил, что другие блогеры, чьи профили крали мошенники, посоветовали ему заплатить похитителям аккаунта, чтобы вернуть к нему доступ. Блогер признался, что нашел контакт человека, завладевшего его страницей, и заплатил ему 50 тысяч долларов (примерно 3,8 миллиона рублей по текущему курсу).

«Я молодец в этом плане, я говорю: "Давай на две части разделим. Я тебе отправляю 50 тысяч первый платеж, вторую часть — после того, как ты мне отдаешь доступ к моему аккаунту". Я ему отправляю 50 тысяч, он (...) теряется, ничего мне не возвращает, никакой доступ», — пожаловался Литвин.

О том, что блогера взломали в Instagram, стало известно 26 марта. На странице Литвина злоумышленники стали публиковать ссылки, ведущие на их ресурсы. Блогер призвал подписчиков не переходить по ссылкам, оставленным злоумышленниками.

