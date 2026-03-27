Популярный российский блогер отдал мошенникам миллионы рублей

Блогер Литвин заявил, что отдал мошенникам, укравшим его аккаунт, 3,8 млн рублей

Популярный российский блогер Михаил Литвин, которого взломали мошенники, отдал злоумышленникам миллионы рублей, чтобы вернуть аккаунт в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Литвин заявил, что другие блогеры, чьи профили крали мошенники, посоветовали ему заплатить похитителям аккаунта, чтобы вернуть к нему доступ. Блогер признался, что нашел контакт человека, завладевшего его страницей, и заплатил ему 50 тысяч долларов (примерно 3,8 миллиона рублей по текущему курсу).

«Я молодец в этом плане, я говорю: "Давай на две части разделим. Я тебе отправляю 50 тысяч первый платеж, вторую часть — после того, как ты мне отдаешь доступ к моему аккаунту". Я ему отправляю 50 тысяч, он (...) теряется, ничего мне не возвращает, никакой доступ», — пожаловался Литвин.

О том, что блогера взломали в Instagram, стало известно 26 марта. На странице Литвина злоумышленники стали публиковать ссылки, ведущие на их ресурсы. Блогер призвал подписчиков не переходить по ссылкам, оставленным злоумышленниками.