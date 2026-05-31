22:29, 31 мая 2026Интернет и СМИ

Weltwoche: Разговор Лаврова и Рубио об атаке Киева стал предостережением Западу
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в ходе которого российский министр высказался об ударах возмездия для Киева, стал предупреждением для западных стран. Такой вывод сделало издание Die Weltwoche.

«Хотя Москва пока не привела свою угрозу в исполнение, сам факт свидетельствует о том, что ставки продолжают расти. Теперь противники [Россия и Запад] подходят все ближе к новому уровню эскалации», — отмечается в статье.

Авторы материала указывают, что лидеры западных государств будто специально игнорируют тревожные сигналы о потенциальных последствиях принятых ими решений. Потому они в своих речах продолжают указывать на слабость Москвы, вопреки словам президента РФ Владимира Путина, что украинский конфликт близится к завершению.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио сообщил ему о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве.

