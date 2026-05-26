В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

Рябков: Лавров сообщил Рубио о необходимости эвакуации посольства США в Киеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио сообщил ему о необходимости эвакуации посольства США в Киеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Ему также было сказано, что с учетом предстоящего масштаба акций с нашей стороны есть необходимость в эвакуации персонала дипучреждений США и других стран», — рассказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что в этой связи Москва рассчитывает на ответственную реакцию Вашингтона. По его словам, Лавров также разъяснил американскому госсекретарю причины, подтолкнувшие Россию к решению об ударах по Киеву.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.