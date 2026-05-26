Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:55, 26 мая 2026Мир

В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

Рябков: Лавров сообщил Рубио о необходимости эвакуации посольства США в Киеве
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио сообщил ему о необходимости эвакуации посольства США в Киеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Ему также было сказано, что с учетом предстоящего масштаба акций с нашей стороны есть необходимость в эвакуации персонала дипучреждений США и других стран», — рассказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что в этой связи Москва рассчитывает на ответственную реакцию Вашингтона. По его словам, Лавров также разъяснил американскому госсекретарю причины, подтолкнувшие Россию к решению об ударах по Киеву.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Назван способ выбрать самую вкусную черешню

    Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

    Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

    Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

    Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

    Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

    Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

    В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

    Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok