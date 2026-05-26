Невролог перечислила рабочие методы избавления от укачивания в транспорте

Невролог Чудинская: Избавиться от укачивания помогут медленные повороты головы

Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат, уверяет невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. Рабочие методы решения этой проблемы она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из упражнений, которое поможет справиться с укачиванием, врач назвала медленные повороты головы вправо-влево и вверх-вниз, которые нужно выполнять сидя или стоя. Суть другого упражнения заключается в том, чтобы поворачивать голову во время ходьбы. Кроме того, невролог порекомендовала учиться аккуратно ходить по линиям. Детям же поможет катание на качелях, добавила врач.

Людям, которых укачивает в транспорте, она посоветовала делать эти упражнения ежедневно по несколько минут. Начинать невролог порекомендовала с легких, а затем постепенно усложнять их. При этом она уточнила, что не нужно доводить себя до тошноты или выраженного головокружения.

Доктор добавила, что справиться с укачиванием также можно, если стараться в транспорте смотреть вдаль и выбирать место, где движение чувствуется меньше: в автомобиле это переднее сидение, а на корабле — примерно его середина. Кроме того, Чудская посоветовала во время поездок не вчитываться в экран телефона.

