Госдума дала отсрочку от призыва в армию одной категории россиян

Госдума дала отсрочку от призыва в армию выпускникам образовательных учреждений МВД. Соответствующий законопроект приняли в третьем окончательном чтении, он опубликован в думской базе данных.

Согласно документу, выпускники получат отсрочку после окончания учебных заведений и сохранят ее на все время службы в органах. Мера необходима для борьбы с кадровым дефицитом в МВД, пояснил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, изначально законопроект, который рассматривали депутаты, не включал в себя вопрос отсрочки, — он был посвящен уточнению порядка присвоения воинских званий. Позже появились поправки, их инициировали после соответствующего решения президента России Владимира Путина.

В январе 2026 года в России начался первый круглогодичный призыв на срочную службу. Теперь медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года.

До этого Путин подписал закон об освобождении от срочной службы некоторых россиян. Тогда новые правила коснулись добровольцев, которые более полугода участвовали в боевых действиях.