18:14, 26 мая 2026

Части россиян пообещали октябрьскую погоду в преддверии лета

Тишковец: В средней полосе и на северо-западе РФ ожидается октябрьская погода
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В ряде регионов европейской части РФ в заключительные дни лета прогнозируется температура воздуха, скорее характерная для октября. Такую погоду россиянам пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам синоптика, в ближайшие дни европейская часть страны окажется под влиянием атмосферного фронта с севера. В результате в средней полосе и на северо-западе России столбики термометров в пятницу, 29 мая, покажут значения, привычные для начала октября, — плюс 8-13 градусов.

«В большей степени арктическое вторжение проявится на Крайнем Севере Русской равнины, где в послеобеденные часы будет всего плюс три-восемь», — поделился информацией эксперт. Тишковец добавил, что даже в Причерноморье воздух прогреется не выше плюс 15-20.

Что касается Москвы, там будет сохраняться облачная с небольшими дождями погода. При этом, продолжил синоптик, в условиях дефицита солнечного тепла с каждым днем показания термометров будут становиться все ниже. Так, температура в дневные часы будет составлять плюс 10-13, причем в самый холодный день, 29 мая, прогнозируется лишь 10 градусов тепла. «Обстановка в атмосфере начнет меняться только в выходные, когда в разрывах туч выглянет солнце и станет немного теплее», — заключил специалист.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в последние дни мая в столице может вновь выпасть снег.

