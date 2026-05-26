19:00, 26 мая 2026Мир

США отказали в визе замглавы МИД России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

США отказали в выдаче визы замглавы МИД России Александру Алимову для участия в заседании Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана», — рассказал дипломат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен заявлением России о планах нанести удары по Киеву. Он также осудил нападение на учебное заведение в Старобельске и призвал избегать любой эскалации конфликта.

