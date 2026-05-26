Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:49, 26 мая 2026Спорт

США и Швеция вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею

США и Швеция вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: RvS.Media/Robert Hradil / Kontributor / Getty images

Сборные США и Швеции по хоккею вышли в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Американцы в последнем матче группового этапа чемпионата мира-2026 по хоккею обыграли Австрию. Встреча прошла во вторник, 26 мая, и завершилась со счетом 4:1 в пользу американцев, которые набрали 11 очков и заняли четвертое место в группе А.

На том же месте в группе B оказались шведы, 26 мая в последнем матче обыгравшие словаков (4:2). В их активе 12 очков. Все пары 1/4 финала турнира определятся позднее во вторник — после окончания всех встреч на групповой стадии.

Турнир проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая. Сборная России не допущена до соревнований по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Певица Нюша показала фото интимного момента с новым возлюбленным

    Россиянина осудили после сообщения о хищении денег со счета

    Раскрыто самое опасное время для ужина

    Официальный курс рубля серьезно укрепился

    Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

    Турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест

    В сети обсудили фигуру 44-летней Ксении Собчак в прозрачном наряде

    Бывший футболист сборной Греции умер в возрасте 48 лет

    Чумаков стал продавать недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok