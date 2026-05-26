США и Швеция вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею-2026

Сборные США и Швеции по хоккею вышли в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Американцы в последнем матче группового этапа чемпионата мира-2026 по хоккею обыграли Австрию. Встреча прошла во вторник, 26 мая, и завершилась со счетом 4:1 в пользу американцев, которые набрали 11 очков и заняли четвертое место в группе А.

На том же месте в группе B оказались шведы, 26 мая в последнем матче обыгравшие словаков (4:2). В их активе 12 очков. Все пары 1/4 финала турнира определятся позднее во вторник — после окончания всех встреч на групповой стадии.

Турнир проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая. Сборная России не допущена до соревнований по решению Международной федерации хоккея (IIHF).