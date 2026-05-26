Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:21, 26 мая 2026Моя страна

Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

Житель Чебоксар Саша Чеба прославился благодаря видео с танцами в стиле тектоник
Мария Винар

Кадр: @cheba_man

Житель Чебоксар Саша Чеба прославился благодаря танцам в стиле тектоник. Об этом пишет Telegram-канал «Кабачковая икра по акции».

Россиянин начал выкладывать в соцсети видео с популярным в начале 2000-х годов танцем в декабре прошлого года. Его последний ролик завирусился на иностранных платформах и собрал 10 миллионов просмотров за сутки. Ностальгические танцы зумера цепляют не только обычных пользователей, но и знаменитостей. Например, нидерландского диджея Tiesto, под музыку которого Чеба часто двигается в своих роликах.

По данным канала, в свободное от съемок время молодой человек занимается преподаванием танцевального искусства. Он дает уроки не только в родном городе, но и в Москве.

Ранее сообщалось, что уроженец Дербента Атилл Эюбов запустил акцию по уборке мусора в местном парке и прославился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Певица Нюша показала фото интимного момента с новым возлюбленным

    Россиянина осудили после сообщения о хищении денег со счета

    Раскрыто самое опасное время для ужина

    Официальный курс рубля серьезно укрепился

    Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

    Турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест

    В сети обсудили фигуру 44-летней Ксении Собчак в прозрачном наряде

    Бывший футболист сборной Греции умер в возрасте 48 лет

    Чумаков стал продавать недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok