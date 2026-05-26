Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

Житель Чебоксар Саша Чеба прославился благодаря видео с танцами в стиле тектоник

Житель Чебоксар Саша Чеба прославился благодаря танцам в стиле тектоник. Об этом пишет Telegram-канал «Кабачковая икра по акции».

Россиянин начал выкладывать в соцсети видео с популярным в начале 2000-х годов танцем в декабре прошлого года. Его последний ролик завирусился на иностранных платформах и собрал 10 миллионов просмотров за сутки. Ностальгические танцы зумера цепляют не только обычных пользователей, но и знаменитостей. Например, нидерландского диджея Tiesto, под музыку которого Чеба часто двигается в своих роликах.

По данным канала, в свободное от съемок время молодой человек занимается преподаванием танцевального искусства. Он дает уроки не только в родном городе, но и в Москве.

