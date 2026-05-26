21:10, 26 мая 2026

Российский постпред Небензя пригласил коллег из Совбеза ООН в Старобельск
Марина Совина
Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск. Однако он сомневается, что все стороны примут приглашение, пишет РИА Новости.

«Я готов в любое время пригласить своих коллег по Совету Безопасности. Я не уверен, что все коллеги по Совету Безопасности откликнутся на мое приглашение», — отметил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что реакция стран Запада на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР) является «полным позором».

