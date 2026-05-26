21:43, 26 мая 2026Спорт

Малкин продлил контракт с «Питтсбургом»

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire / Reuters

Российский форвард Евгений Малкин продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение нападающего с клубом рассчитано на один год, оно истекает летом 2027-го. Хоккеист заработает за сезон 5,5 миллиона долларов.

1 мая Малкин заявил о нежелании возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). 39-летний форвард заявил, что будет искать другие варианты в НХЛ, если не получится договориться с «Питтсбургом».

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

