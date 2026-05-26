В Москве пожаловались на ресторан с «налогом на дождь»

Посетительницы ресторана в центре Москвы пожаловались на «налог на дождь»

Гости ресторана в центре Москвы внезапно столкнулись с «налогом на дождь». Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Shot проверка».

Речь идет о «Веранде 32.05» в саду «Эрмитаж». По словам одной из посетительниц, которая пришла туда с подругой во время дождя, официант согласился разместить их на веранде под зонтами. Между тем под конец визита он неожиданно предупредил девушек, что в соответствии с политикой заведения за стол на веранде во время дождя необходимо дополнительно доплатить 10 процентов к счету. После того как посетительницы дали понять, что не намерены оплачивать «дождевой сбор», о котором им не сообщили заранее, официант стал демонстративно их игнорировать.

Отмечается, что жители и гости столицы и раньше жаловались на хамское отношение сотрудников заведения, а также на то, что оплату зачастую принимают лишь наличными.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге семью с детьми выгнали из ресторана на Пасху из-за крашеных яиц.