Глава МИД Кубы обратился с призывом к мировому сообществу

Глава МИД Кубы призвал мировое сообщество не допустить гуманитарной катастрофы

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья на заседании Совбеза ООН обратился к мировому сообществу с призывом не допустить гуманитарной катастрофы на острове. Его слова приводит ТАСС.

«Прошу мировое сообщество мобилизовать усилия, чтобы воспрепятствовать гуманитарной катастрофе, которая может разразиться», — подчеркнул дипломат.

Он призвал страны Латинской Америки, Карибского бассейна и глобального Юга продемонстрировать солидарность с Кубой и продолжить борьбу за общие ценности. Родригес Паррилья также обратился к ООН, подчеркнув ключевую роль организации в отстаивании международного мира и безопасности.

Глава МИД назвал важным выполнение Совбезом ООН обязательств по поддержанию мира и призвал Генассамблею ООН использовать свои широкие полномочия для исправления ситуации, в которой оказалась Куба.

Ранее США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Ему предъявлены обвинения в уничтожении воздушных судов и сговоре с целью расправы над гражданами США. Помимо бывшего кубинского лидера, в качестве подозреваемых указаны еще пять человек.