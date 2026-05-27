00:10, 27 мая 2026Мир

Фон дер Ляйен предрекла Европе проблемы в области безопасности

Фон дер Ляйен предупредила Европу о проблемах с вторжениями дронов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что в будущем Европа может столкнуться с проблемами в области безопасности, аналогичными тем, которые сейчас испытывают балтийские страны. В частности, указала дипломат, из-за вторжений в воздушное пространство беспилотников. Ее слова передает РИА Новости.

«То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», — сказала фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с президентами Латвии, Литвы и Эстонии. Она подчеркнула, что Евросоюз будет устранять недочеты в своей системе безопасности. В частности, дипломат пообещала начать с улучшения межгосударственной координации и более унифицированных систем оповещения.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония получат 12 миллиардов евро от ЕС на военные расходы.

