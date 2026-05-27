Кошкович: Зеленский хочет втянуть ЕС в конфликт обвинениями в адрес Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что ему удастся втянуть Европу в конфликт с Россией. Именно для этого он заявляет о том, что российские войска могут напасть со стороны Белоруссии, считает директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в социальной сети X.

В частности, считает эксперт, украинский лидер хочет спровоцировать белорусского президента Александра Лукашенко. «Вероятно, кто-то сказал ему [Зеленскому], что, если Россия снова вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно», — написал Кошковвич.

Он подчеркнул, что также эти заявления направлены на то, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала, из-за которого Зеленский может потерять власть.

Ранее стало известно, что Киев определил 500 целей на территории Белоруссии для удара.