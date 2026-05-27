Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:07, 27 мая 2026Мир

В Венгрии объяснили обвинения Зеленского в адрес Белоруссии

Кошкович: Зеленский хочет втянуть ЕС в конфликт обвинениями в адрес Белоруссии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что ему удастся втянуть Европу в конфликт с Россией. Именно для этого он заявляет о том, что российские войска могут напасть со стороны Белоруссии, считает директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в социальной сети X.

В частности, считает эксперт, украинский лидер хочет спровоцировать белорусского президента Александра Лукашенко. «Вероятно, кто-то сказал ему [Зеленскому], что, если Россия снова вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно», — написал Кошковвич.

Он подчеркнул, что также эти заявления направлены на то, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала, из-за которого Зеленский может потерять власть.

Ранее стало известно, что Киев определил 500 целей на территории Белоруссии для удара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ нанести массированный удар по югу России

    Журналист рассказал о нежелании европейцев воевать с Россией

    В Венгрии объяснили обвинения Зеленского в адрес Белоруссии

    Число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось вдвое

    На Украине мобилизовали священника УПЦ

    Мужчины перечислили безопасные способы сделать секс жестче

    Откровенный наряд жены Канье Уэста привлек внимание посетителей кинотеатра

    У берегов Омана взорвался танкер

    Система ПВО сбила беспилотники над Севастополем

    Число погибших при пожаре в жилом доме в Липецке увеличилось до двух

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok