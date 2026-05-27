02:00, 27 мая 2026Наука и техника

В смартфонах Samsung нашли неустранимые дефекты

Android Authority: В Samsung Galaxy S26 нашли проблемы с перегревом и зарядкой
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: khunkornStudio / Shutterstock / Fotodom

Пользователи смартфонов серии Samsung Galaxy S26 рассказали о дефектах устройств, с которыми они столкнулись за неполные полгода использования. Об этом сообщает издание Android Authority.

Серия телефонов Samsung вышла в начале года. По словам авторов медиа, девайсы имеют несколько недостатков, которые, судя по всему, невозможно устранить. К ним отнесли проблему, при которой линза камер устройств начинает запотевать. Вероятно, имеет место дефект герметизации корпуса, который можно исправить только в сервисном центре.

Также многие пользователи пожаловались на проблемы с перегревом, что может быть связано с плохой оптимизацией операционной системы (ОС). Однако если неполадку вызвали изъяны системы охлаждения, то ее также не получится исправить обновлениями. Кроме того, некоторые владельцы девайсов рассказали, что не могут добиться мощности беспроводной зарядки 25 ватт, заявленной Samsung. При использовании сторонних зарядных устройств мощность тока падает.

Журналисты Android Authority отметили, что многие проблемы смартфонов можно решить очисткой кэша или — в крайнем случае — сбросом аппарата до заводских настроек. Однако неустранимые неполадки можно исправить только в сервисном центре или с помощью частных мастеров по ремонту телефонов.

В конце мая стало известно, что Samsung исправила десятки опасных уязвимостей в смартфонах Galaxy S22. Инженеры компании устранили в устройствах 36 системных брешей.

