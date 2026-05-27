Степашин: Штайнмайер может стать переговорщиком от Евросоюза с Россией

Кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера можно рассмотреть на роль переговорщика от Европейского союза с Россией, заявил российский экс-премьер Сергей Степашин. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос журналистов о том, кто может подойти на роль переговорщика от ЕС. «Может быть, подумать о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере», — назвал он имя.

Политик напомнил, что в 2014 году Штайнмайер вместе с министрами иностранных дел Франции и Польши подписывал документ, гарантирующий проведение свободных и демократических выборов на Украине.

Ранее политолог Иван Мезюхо рассказал, что ключевая проблема Европы заключается в том, что она не знает, о чем говорить с Россией на потенциальных переговорах.