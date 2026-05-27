Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 27 мая 2026Путешествия

Россиянин описал метод ограбления в Мексике фразой «ребенок с пистолетом»

Алина Черненко

Фото: Don Bartletti / Los Angeles Times via Getty Images

Российский тревел-блогер Александр побывал в Мексике и узнал от местного жителя о методе ограбления водителей вооруженными детьми. Своей историей он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Мексиканец, дома у которого остановился на ночлег автор публикации, признался, что однажды он ехал на машине по родному городу Веракрус и остановился перед светофором. Внезапно к нему подбежал мальчик с пистолетом, который потребовал у него кошелек, часы и телефон. Забрав вещи, юный грабитель сбежал, а мужчина остался сидеть за рулем, пытаясь понять, что произошло.

Материалы по теме:
«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
«Будь там очень осторожен»Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025

«У нас есть странное ощущение, что опасность должна выглядеть "опасно". Темная улица. Подозрительные люди. Ночь. Плохой район. А тут — день, машины, центр города. И ребенок с пистолетом. Вот это ломает мозг сильнее всего», — такими фразами описал услышанное россиянин.

Александр отметил, что после этого разговора он стал внимательнее в путешествии: перестал держать телефон на виду и «зависать» лишний раз на перекрестках с открытыми окнами. Однако, несмотря на обилие криминала, соотечественник назвал Мексику одной из самых «живых, теплых и человеческих стран», которые он видел.

«Путешествия учат важной вещи: мир не делится на безопасные и опасные страны. Везде есть свои риски. Просто где-то они выглядят привычно, а где-то — совершенно неожиданно», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер сравнил уровень жизни в Мексике и России. В частности, его удивили хорошие дороги между городами и ухоженные исторические центры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минфин рассказал о причинах изменения параметров бюджета России

    В Госдуме предложили разрешить россиянам регистрироваться в апартаментах

    Обращение фон дер Ляйен к России обернулось унижением для Евросоюза

    Бойфренд переспавшей с тысячей мужчин порнозвезды раскрыл секрет их отношений

    Найдено замедляющее возрастную потерю мышц природное вещество

    Похудевшая рэперша Lizzo показала фигуру в бикини со словами «не хватает полных девушек»

    Мужчина попросил у жены крупную сумму денег и получил отказ по неожиданной причине

    В Китае рассказали о пощечине Европе от России во время визита Путина в Пекин

    В российском регионе нашли исчезнувшую мать с пятью детьми

    Российский военный рассказал о бегстве ВСУ из Гришина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok