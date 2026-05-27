Россиянин описал метод ограбления в Мексике фразой «ребенок с пистолетом»

Российский тревел-блогер Александр побывал в Мексике и узнал от местного жителя о методе ограбления водителей вооруженными детьми. Своей историей он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Мексиканец, дома у которого остановился на ночлег автор публикации, признался, что однажды он ехал на машине по родному городу Веракрус и остановился перед светофором. Внезапно к нему подбежал мальчик с пистолетом, который потребовал у него кошелек, часы и телефон. Забрав вещи, юный грабитель сбежал, а мужчина остался сидеть за рулем, пытаясь понять, что произошло.

«У нас есть странное ощущение, что опасность должна выглядеть "опасно". Темная улица. Подозрительные люди. Ночь. Плохой район. А тут — день, машины, центр города. И ребенок с пистолетом. Вот это ломает мозг сильнее всего», — такими фразами описал услышанное россиянин.

Александр отметил, что после этого разговора он стал внимательнее в путешествии: перестал держать телефон на виду и «зависать» лишний раз на перекрестках с открытыми окнами. Однако, несмотря на обилие криминала, соотечественник назвал Мексику одной из самых «живых, теплых и человеческих стран», которые он видел.

«Путешествия учат важной вещи: мир не делится на безопасные и опасные страны. Везде есть свои риски. Просто где-то они выглядят привычно, а где-то — совершенно неожиданно», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер сравнил уровень жизни в Мексике и России. В частности, его удивили хорошие дороги между городами и ухоженные исторические центры.