ТАСС: В ГД предложили разрешить россиянам регистрироваться в апартаментах

В Госдуме предложили разрешить россиянам регистрироваться в апартаментах, соответствующий проект разработала группа депутатов от КПРФ, передает ТАСС.

Предлагается внести изменения в статью 2 закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Парламентарии предложили расширить список помещений, в которых возможна регистрация по месту пребывания, установив критерии для определения пригодности нежилых помещений к регистрации. При этом гостиничный фонд не будет включен в перечень, то есть регистрироваться по месту пребывания будет позволено в собственных апартаментах.

Авторы проекта указали на правовую неопределенность в настоящее время, поскольку граждане приобретают апартаменты как более доступное жилье, однако зарегистрироваться они там не могут и юридически остаются лицами без определенного места жительства.

